РК вошла в топ стран ОЭСР с высоким ростом экономики в пандемию

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РК вошла в число лидеров рейтинга стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по экономическим показателям в сравнении с допандемийным периодом. На это указывает доклад Германского экономического института, представленный 3 марта. Документ включает в себя оценку экономической ситуации по состоянию на 2021 год в сравнении с четвёртым кварталом 2019 года. Учитываются такие критерии как уровень экономического роста, показатель безработицы, рост потребительских цен, реальный доход домохозяйств, инвестиционная активность, соотношение задолженностей и ВВП, стоимость акций. Более половины из 19 стран-членов ОЭСР продемонстрировали рост реального ВВП в период пандемии. Разница в конкретных значениях оказалась большой. Наибольший рост в Дании – 5,2%. Далее следуют Норвегия (3,4%), Польша (3,2%), США (3,1), РК (2,8%), Нидерланды (2,8%). Представители института заявили, что РК продемонстрировала высокий рост, благодаря крепкой полупроводниковой промышленности в условиях острой нехватки поставок. Сокращение ВВП зафиксировано в Испании, Германии, Италии, Великобритании. Рост японской экономики составил лишь 0,2%. Положительные показатели также у Канады, Польши, США и Дании.