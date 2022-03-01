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5 марта в 8:48 утра Северная Корея запустила предположительно баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, девятый с начала текущего года запуск ракеты произведён из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Из этого района в этом году уже производились запуски ракет малой дальности. Южнокорейские военные поддерживают состояние боевой готовности и следят за действиями северокорейской стороны, пытаясь выяснить подробности, такие как дальность, максимальная высота и скорость полёта. Запланировано экстренное заседание Совета национальной безопасности при президенте РК под председательством управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна. Эксперты не исключают возможности дальнейших ракетных запусков, поскольку ранее Пхеньян дал понять, что он может отменить добровольный мораторий на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.