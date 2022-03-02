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В Корее

На восточном побережье РК бушует лесной пожар

Write: 2022-03-05 10:25:10Update: 2022-03-05 10:25:46

На восточном побережье РК бушует лесной пожар

Photo : YONHAP News

Мощный лесной пожар на восточном побережье РК уничтожил десятки домов и вынудил тысячи людей эвакуироваться.  По данным Корейского управления лесного хозяйства, пожар начался в горном районе на территории уезда Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто 4 марта в 11:17 и быстро распространился на окрестности. Из-за сильного ветра в условиях сухой погоды во второй половине дня огонь распространился на север, достигнув города Самчхока провинции Канвондо. Для тушения пожара направлены 30 вертолётов, 230 пожарных машин и 1.100 сотрудников пожарной охраны. Из-за низкой влажности воздуха и ветра, достигавшего 19 метров в секунду, возникли трудности со сдерживанием огня. Уничтожены 116 домов, эвакуированы более 6 тыс. жителей уезда Ульчжин-гун и города Самчхока. Огонь охватил более 6 тысяч гектаров леса.  Ущерб оценивается примерно в 20 млрд 900 млн вон (17 млн 200 тыс. долларов). При этом огонь продолжает распространяться на территории провинции Канвондо. С 22 часов 4 марта в районе пожара объявлено чрезвычайное положение. 
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