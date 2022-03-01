Photo : YONHAP News

5 марта в 8:48 утра Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, девятый с начала текущего года запуск ракеты произведён из района аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Ракета пролетела около 270 км, достигнув максимальной высоты 560 км. Серия произведённых Пхеньяном запусков баллистических ракет представляет собой серьёзную угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове,- говорится в сообщении штаба. Вскоре после запуска состоялось экстренное заседание Совета национальной безопасности при президенте РК под председательством управления национальной безопасности администрации президента Со Хуна. Участники заседания заявили, что неоднократные запуски баллистических ракет нарушают мир и стабильность на Корейском полуострове, призвав немедленно прекратить действия, вызывающие напряжённость. Кроме того, они нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.