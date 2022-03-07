Пожары на востоке РК уничтожили более 16 тыс. гектаров леса

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Пожары, которые продолжают бушевать на восточном побережье РК, по состоянию на утро 7 марта уничтожили леса общей площадью 16.755 гектаров. По данным центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам, наибольший ущерб нанесён уезду Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто – 12.039 гектаров. Далее следуют города провинции Канвондо: Тонхэ – 2.100 гектаров, Каннын – 1.900 гектаров, Самчхок - 656 гектаров, уезд Ёнволь-гун – 80 гектаров. К настоящему моменту человеческих жертв нет. Повреждены 512 различных объектов. В тушении лесных пожаров, разгоревшихся на восточном побережье, задействованы 17.940 человек, 95 вертолётов, 781 единиц автотранспорта. По состоянию на 21:00 6 марта из районов, пострадавших от пожара, эвакуированы 7.355 человек. Пожар начался в горном районе на территории уезда Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто 4 марта в 11:17 и быстро распространился на окрестности. Этому способствовали сильный ветер и низкая влажность воздуха.