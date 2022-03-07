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Политика

Гражданам РК запрещён въезд в пограничные с Украиной районы России и Белоруссии

Write: 2022-03-07 10:11:57Update: 2022-03-07 10:13:12

Гражданам РК запрещён въезд в пограничные с Украиной районы России и Белоруссии

Photo : YONHAP News

6 марта министерство иностранных дел РК ввело запрет четвёртого уровня по четырёхуровневой шкале на поездки южнокорейских граждан в районы России и Белоруссии, граничащие с Украиной, из-за обострения напряжённости в регионе. Запрет, который вступит в силу 8 марта, распространяется на пограничные районы Ростовской, Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областей России, Брестской и Гомельской областей Белоруссии. Въезд в районы, в отношении которых введён запрет четвёртого уровня, может повлечь наказание в соответствии с законодательством РК. По данным МИД,  в приграничных с Украиной районах России в настоящее время находятся  пять южнокорейцев, в пограничных районах Белоруссии – один. Правительство РК будет продолжать внимательно следить за ситуацией в регионе и прилагать усилия для обеспечения безопасности своих граждан,- сообщили в МИД. 
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