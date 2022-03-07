Районы, пострадавшие от лесного пожара, объявлены специальной зоной бедствия

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6 марта президент РК Мун Чжэ Ин объявил уезд Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто и город Самчхок провинции Канвондо, где продолжается сильнейший лесной пожар, специальной зоной бедствия. Данное решение было принято после встречи с жителями уезда Ульчжин-гун, пострадавшими от пожара. Глава государства заявил, что правительство сделает всё возможное для скорейшего восстановления региона и оказания помощи местными жителям. Он подчеркнул, что объявление этого региона специальной зоной бедствия является самым быстрым способом оказания помощи со стороны правительства. Это решение подразумевает предоставление финансовой помощи на восстановление пострадавших объектов. Для частных объектов выделяется до 70% от сопутствующих расходов, для гособъектов до 50%. Местным жителям предоставляются социальные выплаты, налоговые и другие льготы. Министерство административного управления и безопасности намерено подготовить подробный план реализации всех мер, связанных с объявлением пострадавших районов специальной зоной бедствия. После того, как огонь будет потушен, власти проведут расследование причин пожара и оценят причинённый ущерб. После этого региону будет оказана дополнительная помощь.