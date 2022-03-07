На досрочном голосовании на выборах президента РК рекордная явка

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4-5 марта в РК состоялось досрочное голосование на выборах президента страны. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в нём приняли участие 16 млн 323 тыс. 602 человека, или 36,93% зарегистрированных избирателей. Это рекордная явка на досрочное голосование, которая более чем на 10% превысила показатели 2017 и 2020 годов. Наиболее высокая явка отмечена в провинции Чолла-Намдо - 51,45%. Далее следуют провинция Чолла-Пукто и город Кванчжу - примерно по 48%. Самый низкий показатель в провинции Кёнгидо - 33,65%. Голосование завершилось примерно через четыре часа после официального времени закрытия участков, поскольку пациенты с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине не успели проголосовать в отведённое им время – с 17 до 18 часов. В ЦИК поступили жалобы на возможное мошенничество с голосами, поскольку часть бюллетеней были собраны не в опечатанные уроны, а в обычные коробки и мешки. 6 избирателей на одном из участков в Пусане получили бюллетени¸ на которых уже стояли печати рядом с именами кандидатов. 6 марта ЦИК принёс извинения за плохую организацию досрочного голосования, но отклонил обвинения в нарушениях. Президент РК Мун Чжэ Ин также выразил сожаление по поводу произошедшего, призвав ЦИК предоставить необходимые объяснения.