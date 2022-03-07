6 марта в РК 210.716 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 6 марта в стране подтверждены 210.716 новых случаев COVID-19. Показатель немного сократился, что объясняется меньшим количеством тестов на COVID-19, проводимых в выходные. Более 200 тысяч новых случаев инфекции фиксируются четыре дня подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 4,5 млн человек. Эксперты полагают, что в ближайшее время темпы распространения коронавируса продолжат активный рост, в том числе, в связи со смягчением мер социального дистанцирования и началом занятий в школах. Как сообщалось ранее, к середине марта суточный показатель может достичь 350 тыс. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 955 человек. Ожидается, что к концу месяца показатель может достичь 2.750. Уже сейчас используются 59,8% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения тяжёлых больных. 1.156.185 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 139 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 9.096 человек. Коэффициент смертности составляет 0,19%. За минувшие сутки по всей стране проведены 362.538 тестов на коронавирус. 39,9% из них оказались положительными.