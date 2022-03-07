KDI: Внешние факторы отрицательно влияют на экономику РК

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Южнокорейская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на стремительное распространение варианта коронавируса Омикрон. Однако нестабильные внешние факторы вызывают опасение. Об этом говорится в отчёте Корейского института развития (KDI), опубликованном 7 марта. В нём сообщается, что производственная и строительная отрасли продемонстрировали рост, но общая экономическая нестабильность усугубилась под влиянием внешних факторов. В частности, ситуация в Украине отрицательно сказалась на финансовом рынке. Из-за опасений по поводу сбоев в поставках выросли мировые цены на сырьё. В РК это уже привело к значительному росту цен на топливо, который, по мнению экспертов, продолжится. В этих условиях потребительские цены в феврале выросли на 3,7%. В предыдущем месяце рост составил 3,6%. Цена на нефть в Дубае в январе составила 83,5 доллара за баррель, в феврале отметка превысила 92 доллара, а недавно стоимость превысила 100 долларов.