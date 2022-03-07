Пациенты с COVID-19 будут голосовать 9 марта на обычных участках

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Пациенты с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине будут голосовать на президентских выборах 9 марта на тех же участках, что и все избиратели, после их закрытия в 18 часов. Такое решение приняла 7 марта Центральная избирательная комиссия (ЦИК), учтя недостатки досрочного голосования, когда данная категория избирателей должна была голосовать с 17 до 18 часов на специальных участках, по несколько часов ожидая своей очереди. Кроме того, заполненные бюллетени передавались секретарю избирательной комиссии, который складывал их в коробки и мешки. Члены ЦИК извинились за плохую организацию и ошибочное решение об организации специальных участков, которые не всегда находились в приспособленных помещениях. В ЦИК напомнили, что для участия в голосовании пациенты с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине должны заранее получить разрешение карантинных органов. Они смогут проголосовать с 18 часов до 19:30. Если основное голосование не завершится до 18 часов, необходимо будет подождать его завершения вне помещения избирательного участка.