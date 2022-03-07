KBS: Санкции усугубят трудности компаний-экспортёров в Россию и Украину

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Трудности южнокорейских компаний, экспортирующих продукцию в Россию и Украину, растут. Данное мнение было озвучено 6 марта в информационной программе телерадиокомпании KBS. Сообщается, что такие компании испытывают трудности в получении денег за экспорт и обеспечении экспорта несанкционных товаров в Россию и Украину. В этой связи правительство РК оказывает финансовую поддержку пострадавшим. Одна из южнокорейских компаний, которая пожелала сохранить анонимность, испытывает трудности с получением 300 млн вон (244 тыс. долларов) за экспорт. Причина в том, что Россия отключена от системы межбанковских платежей SWIFT. Компания сообщает, что её партнёры в России и Украине ищут способ отправить деньги в китайских юанях или японских иенах. Другой компании, экспортирующей портативное газовое оборудование в Украину морским путём, пришлось отправить товар в Турцию, а не в Украину, поскольку украинский порт заблокирован. Доставка товаров из Турции сухопутным путём тоже невозможна из-за перекрытия дорог. Ещё одна компания сообщает, что отправленный ею груз вернулся из-за перекрытия границы. Эксперты прогнозируют, что трудности с логистикой усугубятся, поскольку крупные мировые судоходные компании прекращают перевозки в Россию. Корейское агентство по содействию внешней торговле и инвестициям (KOTRA) и Корейская ассоциация международной торговли уже получили более 400 обращений и запросов отечественных предприятий о консультационной помощи в урегулировании ситуации с поставками. Более половины из них жалуются на проблемы с оплатой, более 30% — на логистику.