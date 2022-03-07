В РК будет увеличено число больничных коек для лечения от COVID-19

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В РК к следующей неделе число больничных коек для беременных с положительным результатом теста на COVID-19 будет увеличено до 250-ти. Об этом сообщил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль. Выступая 7 марта на заседании центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам он также сказал, что к следующей неделе количество коек для пациентов с COVID-19, которые нуждаются в диализе, будет увеличено до 600. Министр отметил, что количество центров неотложной помощи, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19, будет увеличено до девяти. Правительство страны также сообщило, что постепенно ослабит основные карантинные меры, поскольку заболеваемость и смертность находятся на контролируемом уровне. Квон Док Чхоль напомнил, что вариант Омикрон обладает высокой заразностью, но тяжесть заболевания низкая, поэтому коэффициент использования отделений интенсивной терапии составляет 59,8%. Он отметил важность ревакцинации от COVID-19 и соблюдения правил карантина. Более 200 тысяч новых случаев инфекции фиксируются в РК четыре дня подряд. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 4,5 млн человек.