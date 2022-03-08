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Политика

Города Каннын и Тонхэ объявлены специальной зоной бедствия

Write: 2022-03-08 10:01:07Update: 2022-03-08 10:28:56

Города Каннын и Тонхэ объявлены специальной зоной бедствия

Photo : KBS News

8 марта президент РК Мун Чжэ Ин объявил специальной зоной бедствия города Каннын и Тонхэ провинции Канводо, пострадавшие от начавшегося в данном регионе 5 марта лесного пожара. Ранее такой статус получили уезд Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто и город Самчхок провинции Канвондо. Представитель президентской администрации Пак Кён Ми сообщила, что решение было принято в рамках оказания помощи в восстановлении региона. Власти намерены провести оценку ущерба и составить план ликвидации последствий пожара. Присвоение региону статуса специальной зоны бедствия предполагает предоставление ему финансовой помощи на восстановление пострадавших объектов. Для частных объектов выделяется до 70% от сопутствующих расходов, для гособъектов - до 50%. Кроме того, местные жители получат пособия и различные льготы. 7 марта президент распорядился в кратчайшие сроки решить вопрос с выплатой субсидий и оказанием необходимой помощи фермерам, мелким предпринимателям и простым жителям пострадавших регионов. 
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