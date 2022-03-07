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В Корее

В РК продолжается борьба с лесными пожарами

Write: 2022-03-08 10:15:58Update: 2022-03-08 11:39:07

В РК продолжается борьба с лесными пожарами

Photo : YONHAP News

Масштабный лесной пожар на восточном побережье страны продолжается пятый день. В ночь на 8 марта подразделения пожарной охраны  Корейского управления лесного хозяйства предотвратили распространение огня на жилые дома.  В течение дня экстренные службы намерены сосредоточиться на ликвидации наиболее крупных очагов возгорания. Для этого привлечены около 90 единиц спецтехники и 10 тыс. человек. На территории уезда Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто пожар распространился на площади 7 тыс. гектаров. В районе городов Каннына и Тонхэ провинции Канвондо пожар потушен на 95%. Остались очаги в горных районах. По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, к настоящему моменту от лесных пожаров пострадали 348 жилых домов. Эвакуированы 338 человек. По предварительным оценкам, пожаром уничтожены 21 тыс. гектаров леса. 
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