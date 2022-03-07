Мун Чжэ Ин: Мужчины могут быть счастливы тогда, когда счастливы женщины

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«Мужчины могут быть счастливы только тогда, когда счастливы женщины»,- написал 8 марта, в Международный женский день, на своей странице в социальных сетях президент РК Мун Чжэ Ин. Он отметил, что, несмотря на высокий уровень развития страны, проблема гендерного равенства стоит достаточно остро. В частности, до сих пор сохраняются культурные и структурные факторы, которые мешают реализации принципа гендерного равенства. «При нынешней власти в решении данной проблемы удалось достичь значительного прогресса, но следующему правительству нельзя сбавлять темпы работы в этом направлении»,- написал президент. Он напомнил, что правительство приняло ряд законодательных мер, нацеленных на поддержку женщин, которые вынуждены прервать карьеру, на искоренение преступлений против женщин. Мун Чжэ Ин, срок полномочий которого заканчивается в мае, призвал следующую администрацию продолжать прилагать усилия для улучшения гендерного равенства. И женщины, и мужчины могут иметь «устойчивое завтра», когда общество станет более гендерно равноправным,- подчеркнул глава государства.