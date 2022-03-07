В феврале РК вернула себе лидерство в судостроении

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Южнокорейские судостроители вернули себе в феврале мировое лидерство по количеству новых заказов. Согласно данным, предоставленным исследователем мирового рынка судостроения Clarkson Research Service, заказы, полученные отечественными судостроителями, составили 860 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT) или 16 судов. Это 67% мирового объёма (1 млн 290 тыс). Таким образом, южнокорейские верфи вернули первенство на рынке, которое уступили конкурентам три месяца назад. Китайские судостроители получили заказы на 15 судов общим дедвейтом 340 тыс. CGT, что составляет 26% от общемирового объёма. Показатель Японии составил лишь 3% - 40 тыс. CGT (3 судна). В январе и феврале общемировой объём заказов на морские суда составил 5 млн 120 тыс. CGT. На долю РК пришлось 2 млн 810 тыс. (56 судов). Это значительно выше показателя Китая, составившего 2 млн 10 тыс. CGT.