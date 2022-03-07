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Экономика

США подтвердили исключение РК из экспортного контроля в отношении России

Write: 2022-03-08 12:15:52Update: 2022-03-08 12:16:37

США подтвердили исключение РК из экспортного контроля в отношении России

Photo : YONHAP News

Правительство США официально объявило об исключении РК из списка стран, которые обязаны соблюдать расширенные экспортные ограничения в отношении России и Белоруссии в соответствии с правилами прямого иностранного продукта (FDPR). Об этом говорится в опубликованном 8 марта совместном заявлении  министерства промышленности, торговли и энергетики РК и бюро промышленности и безопасности министерства торговли США.  Предоставление исключений странам-партнёрам укрепляет многосторонние усилия по внедрению строгого экспортного контроля,- отмечается в заявлении. Согласно правилам FDPR, компании, использующие американское оборудование и технологии за рубежом, должны получить одобрение США при отправке продукции в Россию. Ранее РК объявила о ряде санкций в отношении России, в том числе, о прекращении финансовых операций с семью российскими банками, подвергшимися санкциям США. Кроме того, запрещён экспорт в Россию стратегических товаров. Министерство промышленности, торговли и энергетики РК приступило к пересмотру правил, которые касаются требований к экспортным лицензиям для 57 нестратегических товаров, подпадающих под действие правил FDPR. 
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