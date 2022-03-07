Россия внесла РК в список «недружественных стран»

Photo : YONHAP News

7 марта правительство России утвердило список «недружественных стран», которые ввели самостоятельные санкции или присоединились к санкциям других стран в отношении Москвы, введённым после вступления российских войск на территорию Украины. Как отмечается в распоряжении Кабинета министров России, в список вошли государства, которые «осуществили недружественные действия в отношении России, её граждан или организаций». Перечень стран, в который в числе прочих входит РК, утверждён в рамках указа президента России от 5 марта «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Согласно указу, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублёвый счёт на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублёвом эквиваленте по курсу Центробанка на день платежа,- говорится в распоряжении. Ранее в тот же день РК обнародовала дополнительные санкции в отношении России, заявив о приостановке операций с Центральным банком России, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и Российским фондом прямых инвестиций.