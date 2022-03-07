МАГАТЭ: На ядерном объекте в Ёнбёне имеются признаки активности

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Группа наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружила признаки активности 5-мегаваттного реактора в ядерном комплексе в Ёнбёне к северу от Пхеньяна, который способен производить плутоний оружейного качества. Об этом сообщил 7 марта на заседании совета управляющих МАГАТЭ генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Назвав продолжение Пхеньяном ядерной программы «глубоко прискорбным фактом», он сообщил, что рядом со строящимся легководным реактором возводится новое здание, возможно, для поддержки производства или обслуживания компонентов реактора. Кроме того, есть «постоянные признаки деятельности» на комплексе по обогащению урана, урановом руднике и обогатительном заводе. Продолжение Пхеньяном ядерной программы является явным нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает «глубокое сожаление»,- подчеркнул Рафаэль Гросси.