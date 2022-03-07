Президент Мун Чжэ Ин призвал граждан страны участвовать в выборах

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8 марта, за день до президентских выборов, глава государства Мун Чжэ Ин призвал граждан страны принять участие в голосовании, проявив понимание того, что «их выбор определяет будущее и судьбу страны и народа». Выступая на заседании кабинета министров, президент отметил высокую явку на досрочных выборах, достигшую 37%. Он призвал правительство учесть проблемы и недостатки, выявленные в ходе досрочного голосования, а также обеспечить исполнение избирательного права граждан, проходящих лечение от коронавируса. Президент озвучил прогноз о резком росте количества новых случаев заражения в день выборов. В РК было продлено время голосования, чтобы позволить заражённым принять участие в этом важном мероприятии. Он попросил правительство сделать всё возможное для обеспечения максимально комфортных условий для заражённых, которым сложно стоять в длинных очередях. Коснувшись лесных пожаров на восточном побережье, Мун Чжэ Ин отметил усилия и самоотверженность всех участников работ по ликвидации пожаров и их последствий. Он высказал поддержку в адрес людей, потерявших жильё и вынужденных эвакуироваться. Им, по словам президента, оказывают всевозможную помощь. Президент также отметил, что лесные пожары являются частью последствий изменения климата.