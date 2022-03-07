Наёмные работники в РК теряют основную работу в 49 лет

Photo : YONHAP News

Южнокорейские наёмные работники уходят с постоянной работы в среднем в 49,3 года. В половине случаев это происходит не по собственному желанию. На это указывают данные аналитического центра страховой компании Mirae Asset, опубликованные 8 марта. Эксперты изучили данные за последние 10 лет. Выяснилось, что корейцы уходят с основного рабочего места со средним сроком непрерывного стажа 12,8 года. Возраст увольнения, указанный выше, в течение 10 последних лет не превышал отметку в 60 лет - официального пенсионного возраста. Лишь 9,6% уволились по причине выхода на пенсию. 41,3% случаев приходятся на увольнение не по собственному желанию. Этот показатель постоянно растёт. Возраст, когда объём расходов начинает превышать доход, также вырос с 56 лет в 2010 году до 60 лет в 2019 году. Это говорит об увеличении доли граждан, которые продолжают трудовую деятельность и после ухода с основной работы. По состоянию на 2018 год реальный возраст, когда граждане РК прекращают работать, составляет 72,3 года. Это самый высокий показатель среди стран ОЭСР.