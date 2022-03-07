Глава ЦИК извинилась за ошибки, допущенные во время досрочного голосования

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) тщательно подготовилась к тому, чтобы каждый человек мог без проблем проголосовать на президентских выборах. Об этом заявила председатель комиссии Но Чжон Хи, выступая 8 марта на пресс-конференции в Квачхоне провинции Кёнгидо. Она извинилась за неудобства, которые испытали во время досрочного голосования избиратели с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине. Но Чжон Хи признала, что сбор заполненных бюллетеней был организован неправильно, избиратели чересчур долго ожидали своей очереди на участках для голосования. Она пообещала, что на выборах 9 марта ничего подобного допущено не будет. Центризбирком критиковали за то, что заполненные бюллетени не опускались непосредственно в урны, а передавались секретарям избирательных комиссий, которые складывали их в коробки и мешки. Это вызвало подозрения в возможности фальсификации результатов выборов, хотя ЦИК категорически отверг такие утверждения. На выборах 9 марта по всей стране будут работать 14.464 избирательных участка, что на 500 участков больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2017 году.