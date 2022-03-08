В РК проходят выборы 20-го президента страны

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9 марта в РК проходят выборы 20-го по счёту президента, который будет руководить страной на протяжении следующих пяти лет. Для их проведения открыты 14.464 избирательных участка. Голосование проходит с 6:00 до 18:00, после чего своё избирательное право смогут осуществить жители страны с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине. Для них участки будут открыты до 19:30. В списки для голосования внесены 44.197.692 человека. 16.323.602 человека, или 36,93% избирателей, проголосовали досрочно 4 и 5 марта. Это рекордное число участников досрочного голосования за всю историю проведения выборов. Внимание сосредоточено на том, будет ли преодолён 80-процентный рекорд явки на президентские выборы, установленный в 1997 году. Проголосовать можно только на том избирательном участке, в юрисдикции которого находится домашний адрес избирателя. По окончании голосования урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в специально организованные счётные пункты, где начнётся их обработка. Всего таких пунктов по стране 251. После окончания голосования представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков. На предыдущих президентских выборах обработка бюллетеней обычно завершалась около 6-7 утра следующего дня. Однако на этот раз, если среди избирателей будет большое число пациентов с коронавирусом и находящихся на карантине, на обработку бюллетеней может потребоваться дополнительное время.