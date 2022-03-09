К 12:00 на президентских выборах проголосовали 20,3% избирателей

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По состоянию на 12:00 явка избирателей на президентских выборах, проходящих 9 марта в РК, составила 20,3%. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, на участки, которые открылись в 6 часов утра, пришли 9 млн из 44.197.692 человек, внесённых в списки для голосования. Это на 4,2% меньше, чем к тому же времени на предыдущих президентских выборах в 2017 году. В число отданных голосов не включены результаты досрочного голосования, состоявшегося 4-5 марта. Тогда проголосовали 16.323.602 человека, или 36,93% зарегистрированных избирателей. Их будут прибавлять к голосам, отданным 9 марта, начиная с 13 часов. Для проведения выборов открыты 14.464 избирательных участка. Голосование проходит до 18:00, после чего своё избирательное право смогут осуществить жители страны с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине. Для них участки будут открыты до 19:30. Проголосовать можно только на том избирательном участке, в юрисдикции которого находится домашний адрес избирателя. По окончании голосования урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в специально организованные счётные пункты, где начнётся их обработка. Всего таких пунктов по стране 251. После окончания голосования представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков.