В РК впервые более 300 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 8 марта в стране подтверждены 342.446 новых случаев COVID-19. Это новый рекордный показатель с начала пандемии, который впервые превысил 300-тысячную отметку. Общее количество заболевших с начала пандемии составило 5.212.118 человек. Таким образом, прогнозы экспертов о резком росте суточного количества новых случаев COVID-19 оправдались. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.087 человек. Используются 59,1% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Ранее сообщалось, что к концу марта их число достигнет 2.750 человек. 1.218.536 пациентов получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 158 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 9.440 человек. Коэффициент смертности составляет 0,18%.