В РК продолжаются лесные пожары

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В РК шестой день продолжается борьба с лесными пожарами. По состоянию на утро 9 марта, в уезде Ульчжин-гун провинции Кёнсан-Пукто и городе Самчхоке провинции Канвондо пожар потушен на 70%, в уезде Тальсон-гун города Тэгу - на 45%, в округе Кымчжон-гу города Пусана - на 90%. В городах Канныне и Тонхэ провинции Канвондо огонь практически потушен, ведётся борьба с небольшими очагами. Но в уезде Ульчжин-гун и Самчхоке пока не удаётся справиться с крупными очагами возгорания, что связано с сильным ветром. Экстренные службы сосредоточили усилия на том, чтобы не допустить распространение огня на жилые районы и важные промышленные объекты. По данным Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, к настоящему моменту по всей стране пострадали 577 объектов, среди которых 352 жилых строения. Уничтожены 22.672 гектара лесных угодий. В центрах временного размещения находятся 527 эвакуированных из опасных районов.