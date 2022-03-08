США ожидают новых ракетных пусков Пхеньяна

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В ближайшее время Северная Корея может провести испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом заявил 8 марта глава северного командования вооружённых сил США генерал Глен Ванхёрк, выступая на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США. Он напомнил, что в прошлом Северная Корея уже запускала МБР, способную достичь территории США, а также проводила ядерные испытания. Такие действия являются прямой угрозой для США и демонстрацией стремления северокорейского руководства ограничить возможности Вашингтона в случае угрозы и военного столкновения. Генерал также отметил, что в октябре 2020 года Север представил новую МБР, которая имеет гораздо больший потенциал, чем та, что была испытана в 2017 году. С начала этого года Север осуществил 9 ракетных запусков, накаляя обстановку на Корейском полуострове.