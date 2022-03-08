В Сеуле пройдут международные мероприятия в сфере медицинского оборудования

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10-11 марта Корейское агентство по содействию внешней торговле и инвестициям (KOTRA) проведёт консультации по вопросам экспорта медицинского оборудования Global Medical Equipment Plaza (GMEP 2022). Мероприятие подготовлено в рамках международной выставки медицинского и диагностического оборудования KIMES 2022, которая пройдёт с 10 по 14 марта в Корейском центре выставок и конференций COEX. В консультациях примут участие 430 компаний-покупателей из 45 стран, а также 192 южнокорейских производителя. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. 10 марта там же состоится Международная конференция по вопросам медицинского оборудования. Южнокорейские компании продемонстрируют свои наработки и видение будущего медицины, в том числе, диагностические технологии на базе искусственного интеллекта, разработки, включающие перспективные технологии.