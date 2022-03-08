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РК упростит выдачу виз соотечественникам из Украины

Write: 2022-03-09 13:25:28Update: 2022-03-09 13:26:04

РК упростит выдачу виз соотечественникам из Украины

Photo : KBS News

Правительство РК приняло решение о временном упрощении процедуры выдачи виз для зарубежных соотечественников, проживающих в Украине. Об этом сообщили 8 марта в министерстве юстиции. При получении новых виз соотечественники, ранее въезжавшие в РК по визам для краткосрочного посещения (C-3), для работы (H-2), для долгосрочного проживания (F-4) и для членов семьи соотечественников (F-1), теперь могут повторно не предоставлять документы, требуемые в соответствии с установленной процедурой. Кроме того, те, кто не посещал РК ранее, также могут получить визу С-3, предоставив удостоверение личности, подтверждающее статус соотечественника. При этом документы по нескольким поколениям не требуются. Разрешение на въезд в РК будет выдаваться также  членам семей украинцев, долгосрочно проживающих в стране. Данные меры будут действовать до стабилизации ситуации в Украине. Они не затронут тех, кому въезд в РК запрещён по различным причинам. 
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