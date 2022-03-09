К 13:00 на президентских выборах проголосовали 61,2% избирателей

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По состоянию на 13:00 явка избирателей на президентских выборах, проходящих 9 марта в РК, составила 61,2%. Это на 5,7% больше, чем в это же время на предыдущих президентских выборах в 2017 году. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, в выборах приняли участие 27.028.241 человек из 44.197.692 внесённых в списки для голосования. В число проголосовавших включены те, кто принял участие в выборах за рубежом, на судах в открытом море и в досрочном голосовании 4-5 марта. Самая высокая явка избирателей отмечена в провинции Чолла-Намдо, где к 13 часам проголосовали 70,7% избирателей, а самая низкая в Пусане - 58,2%. Для проведения выборов открыты 14.464 избирательных участка. Голосование проходит до 18:00, после чего своё избирательное право смогут осуществить жители страны с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине. Для них участки будут открыты до 19:30. Проголосовать можно только на том избирательном участке, в юрисдикции которого находится домашний адрес избирателя. После окончания голосования представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков. Урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в специально организованные счётные пункты, где начнётся их обработка. Всего таких пунктов по стране 251.