Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Мун Чжэ Ин внимательно следит за ходом президентских выборов

Write: 2022-03-09 14:04:30Update: 2022-03-09 21:09:22

Мун Чжэ Ин внимательно следит за ходом президентских выборов

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин внимательно следит за ходом президентских выборов. Глава государства и его супруга Ким Чжон Сук проголосовали досрочно 4 марта. В основной день выборов 9 марта, объявленный выходным президентская чета находится в своей резиденции. Об этом сообщили в администрации главы государства. Вероятно, Мун Чжэ Ин также будет следить за тем, насколько эффективно организованы выборы. Ранее он выразил сожаление по поводу ряда недоработок, выявленных в ходе досрочного голосования. Результаты выборов, по сути, станут народной оценкой результатов работы нынешнего правительства и президента, проделанной в течение последних пяти лет. С победой кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна нынешнее правительство связывает надежды на продолжение своей политики, в том числе внешней. Напротив, победа кандидата от главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля укажет на отрицательную оценку народом работы действующей власти и может стать началом обострения конфронтации политических сил. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >