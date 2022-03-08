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Президент РК Мун Чжэ Ин внимательно следит за ходом президентских выборов. Глава государства и его супруга Ким Чжон Сук проголосовали досрочно 4 марта. В основной день выборов 9 марта, объявленный выходным президентская чета находится в своей резиденции. Об этом сообщили в администрации главы государства. Вероятно, Мун Чжэ Ин также будет следить за тем, насколько эффективно организованы выборы. Ранее он выразил сожаление по поводу ряда недоработок, выявленных в ходе досрочного голосования. Результаты выборов, по сути, станут народной оценкой результатов работы нынешнего правительства и президента, проделанной в течение последних пяти лет. С победой кандидата от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна нынешнее правительство связывает надежды на продолжение своей политики, в том числе внешней. Напротив, победа кандидата от главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёля укажет на отрицательную оценку народом работы действующей власти и может стать началом обострения конфронтации политических сил.