К 18:00 на президентских выборах проголосовали 75,7% избирателей

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По состоянию на 18:00 явка избирателей на президентских выборах, проходящих 9 марта в РК, составила 75,7%. Это на 3% больше, чем к этому времени на предыдущих президентских выборах в 2017 году. В число проголосовавших включены те, кто принял участие в выборах за рубежом, на судах в открытом море и в досрочном голосовании 4-5 марта. Самая высокая явка избирателей отмечена в провинции Чолла-Намдо, где проголосовали 80,4% избирателей, а самая низкая в провинции Чечжудо – 70,4%. Для проведения выборов открыты 14.464 избирательных участка. С 18:00 до 19:30 голосуют жители страны с подтверждённым вирусом COVID-19 и находящиеся в карантине. После окончания голосования представители трёх крупнейших телерадиокомпаний страны, включая KBS, объявят результаты опроса избирателей на выходе с участков. Урны с бюллетенями будут опечатаны и доставлены под охраной в специально организованные счётные пункты, где начнётся их обработка. Всего таких пунктов по стране 251.