Опрос на выходе с участков: У Ли Чжэ Мёна и Юн Сок Ёля почти равные шансы

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По данным опросов на выходе с избирательных участков, у двух основных кандидатов на пост следующего главы государства практически равные шансы на победу. Юн Сок Ёль, кандидат от партии Сила народа, лишь на 0,6% опережает представителя Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёна. Как сообщили телерадиокомпании KBS, МВС, SBS и Корейская телерадиовещательная ассоциация, за Юн Сок Ёля проголосовали 48,4% опрошенных избирателей, а Ли Чжэ Мён набрал 47,8% голосов. Разница между двумя основными кандидатами находится в пределах погрешности. Опрос проводился с 6:00 до 18:00 на 1.671 участке среди 73.297 избирателей. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±0,8% при уровне достоверности 95%. По итогам отдельного опроса, проведённого кабельным телеканалом JTBC, Ли Чжэ Мён набрал 48,4%, а Юн Сок Ёль – 47,7% голосов. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±1,2% при уровне достоверности 95%.