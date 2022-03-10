Новым президентом РК избран Юн Сок Ёль

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Представитель партии Сила народа Юн Сок Ёль избран новым президентом РК на выборах, состоявшихся 9 марта. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, по итогам обработки 100% бюллетеней, в поддержку Юн Сок Ёля высказались 48,56% избирателей. Ли Чжэ Мён от Демократической партии Тобуро набрал 47,83% голосов. Разрыв между кандидатами составил всего лишь 0,73%. На третьем месте с большим отставанием Сим Сан Чжон от партии Справедливости – 2,37%. Каждый из остальных 10 кандидатов набрал менее 1% голосов. Выступая в Национальном собрании перед руководителями партии, избранный президент подчеркнул, что считает национальное единство своим главным приоритетом. Он поблагодарил сторонников за поддержку. Юн Сок Ёль добавил, что на посту главы государства он будет «уважать дух Конституции и Национального собрания, работая вместе с оппозицией и служа народу». Он назвал своё избрание «победой великих людей». Ли Чжэ Мён признал своё поражение и поздравил победителя. «Я сделал всё, что мог, но не смог оправдать ваших ожиданий»,- сказал он.