Президент США поблагодарил Samsung Electronics за решение построить завод в Техасе

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9 марта президент США Джо Байден встретился с представителями глобальных предприятий в сфере информационных технологий. На встрече, посвящённой поставкам полупроводников, присутствовали представители Micron, Hewlett-Packard, Whirlpool, министр торговли США Джина Раймондо. Глава подразделения литейного производства Samsung Electronics Чхве Си Ён принял участие во встрече по видеосвязи. Джо Байден отметил возрождение производства полупроводников на территории США. Он выразил благодарность компании Samsung Electronics, которая решила построить в Техасе завод по производству полупроводников, инвестировав 17 млрд долларов. Благодаря этому проекту будет создано 2 тысячи высококачественных рабочих мест. Байден прилагает большие усилия для укрепления связей с мировыми лидерами полупроводниковой отрасли в целях преодоления паралича цепочки поставок.