В РК два дня подряд свыше 300 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 марта в стране подтверждены 327.549 новых случаев COVID-19. Число заболевших два дня подряд превышает 300-тысячную отметку. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 5,5 млн человек. Эксперты полагают, что пик распространения коронавируса будет достигнут в ближайшие две недели. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.113 человек. Используются 61,1% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. 1.294.673 пациента получают лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 206 человек. Это второй максимальный показатель после 5 марта, когда отметка составила 216 человек. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 9.646 человек. Коэффициент смертности составляет 0,17%.