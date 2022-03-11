Политическая карьера Юн Сок Ёля

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Избранный президент РК, представитель партии Сила народа Юн Сок Ёль родился в 1960 году. В 1979 году он поступил в Сеульский государственный университет на юридический факультет. Через некоторое время после окончания сдал государственный экзамен, став прокурором. Он получил известность в период пребывания на посту главы государства Пак Кын Хе, когда заявил о давлении во время расследования громкого дела об искусственном вбросе в интернете сообщений политического характера. Его позиция была воспринята в обществе положительно. Затем он работал в одном из регионов, после чего в 2016 году возглавил специальную рабочую группу по расследованию дела о вмешательство Чхве Сун Силь, приближённой Пак Кын Хе, в вопросы государственного управления. В период работы администрации Мун Чжэ Ина Юн Сок Ёль возглавил прокуратуру Центрального административного округа Сеула, а затем получил должность генерального прокурора. При нём в 2019 году произошёл скандал, связанный с бывшим министром юстиции Чо Гуком, которого обвинили в злоупотреблении служебным положением. Юн Сок Ёль занимался реформированием прокуратуры. В ходе работы он вызвал недовольство действующей политической власти. Трения присутствовали и во взаимодействии со следующим министром юстиции Чху Ми Э. В результате Юн Сок Ёль ушёл в отставку. Ближе к выборам его стали всё чаще называть потенциальным кандидатом в президенты. В итоге он вступил в предвыборную гонку, обещая покончить с политикой разделения общества и коррупцией. Далее последовали обвинения в противоправных действиях его супруги. Несмотря на эти и другие скандалы, он сохранял роль кандидата, способного сменить власть в стране.