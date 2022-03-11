Юн Сок Ёль внесёт изменения в структуру госуправления

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Предвыборные обещания кандидатов в президенты являются дорожной картой их политики на пятилетний срок в случае победы на выборах. После победы кандидата от партии Сила народа Юн Сок Ёля в центре внимания оказались пункты его предвыборных обещаний. Первоочередной задачей он поставил преодоление последствий пандемии. Сразу после вступления в должность Юн Сок Ёль намерен создать специальный штаб, начав реализацию «экстренной программы спасения». Большие перемены может вызвать политика на рынке недвижимости. Вновь избранный президент обещал построить 2,5 млн квартир, рассмотреть отмену общего налога на недвижимость, объединив его с налогом на имущество. Таким образом, он предлагает оптимизировать налоговое бремя для населения. Юн Сок Ёль делал спорные предложения о закрытии министерства по делам женщин и семьи и ужесточении наказания за ложные обвинения в совершении сексуальных преступлений. Первый пункт может столкнуться с серьёзным противодействием Демократической партии Тобуро, поскольку он связан с изменением структуры правительства. Что касается рынка труда, то Юн Сок Ёль выразил намерение ослабить контроль за ним, минимизировав роль правительства. Было объявлено и о планах перенести в этом году рабочий кабинет президента в центральный правительственный комплекс в Сеуле. То есть, президентская резиденция Чхонвадэ перестанет выполнять свою роль. Юн Сок Ёль придерживается позиции сохранения санкционного давления на Пхеньян до момента полной денуклеаризации Севера. Он также неоднократно говорил о возможности дополнительного размещения в стране американских противоракетных комплексов THAAD. Помимо этого, новый президент намерен продолжать развитие ядерной энергетики.