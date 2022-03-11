Стоимость бензина в РК превысила 1.900 вон за литр

Photo : YONHAP News

В результате резкого роста мировых цен на нефть впервые с октября 2013 года стоимость бензина на заправках в РК превысила 1.900 вон (1,5 доллара) за литр. Согласно информации портале о ценах на нефть Opinet от 10 марта, средняя цена бензина по стране составляла 1904,35 воны за литр. Самым высоким является показатель 2012 года, превысивший 2.000 вон за литр в результате резкого роста мировых цен на нефть в период с августа по октябрь 2012 года. Внутренние цены на бензин снижались 9 неделю подряд, когда в середине ноября прошлого года был снижен налог на топливо, однако в начале этого года наметилась тенденция к повышению. Скорость роста цен в последнее время увеличивается в связи с тем, что мировые цены на нефть подскочили из-за кризиса в Украине. В связи с этим правительство РК приняло решение продлить на три месяца до конца июля действие снижения налога на топливо на 20%. Власти не исключают возможность дальнейшего понижения налоговой ставки в зависимости от будущих тенденций цен на нефть.