Медучреждения общего профиля пригласили присоединиться к борьбе с COVID-19

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Правительство предложило применять в лечении пациентов с COVID-19 ресурсы не только специализированных больниц, но и медучреждений общего профиля. Об этом заявил 10 марта министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль на встрече с главами крупнейших больниц столичного региона. По его словам, настало время, когда все медработники должны присоединиться к лечению больных вариантом коронавируса Омикрон. Министр заявил, что симптомы Омикрона можно оценивать как лёгкие, но растёт спрос на госпитализацию заражённых, страдающих другими тяжёлыми заболеваниями, среди которых рак, хроническая почечная недостаточность, инфаркт и другие. Это может вызвать нехватку мест в специализированных больницах. Он подчеркнул неэффективность действующей системы лечения заражённых вариантом Омикрон в изолированных палатах. Министр отметил важность диагностирования на базе больниц по месту жительства, что позволит предотвратить ухудшение состояния больных. Новый подход даст возможность детям до 11 лет получать помощь в педиатрических клиниках, которые прежде не занимались лечением детей с COVID-19.