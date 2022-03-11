Представители МИД РК и МАГАТЭ обсудили ядерную безопасность

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Директор департамента ядерного нераспространения и дипломатического планирования МИД РК Пак Ён Хё встретился 9 марта в Вене с генеральным директором Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. На встрече обсуждались такие вопросы как северокорейская ядерная проблема, безопасность ядерных объектов в Украине и слив загрязнённой воды из резервуаров аварийной АЭС «Фукусима-1». Стороны договорились углублять сотрудничество в сфере ядерного нераспространения, в частности, в регулировании ядерной проблемы КНДР. Ранее Гросси заявил о наличии признаков того, то КНДР эксплуатирует ядерный реактор в Ёнбёне, в то время как американские эксперты заметили новое здание на ядерном полигоне в провинции Хамгён-Пукто. Пак Ён Хё подчеркнул приверженность РК усилиям МАГАТЭ по обеспечению безопасности на атомных объектах и реализации связанных с этим мер. В отношении загрязненной воды с АЭС «Фукусима-1» он указал на важность объективной проверки и выдвинул вопрос об участии РК в процедурах наблюдения со стороны МАГАТЭ.