Минобороны РК: Пхеньян испытал новую МБР

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Проведённые недавно Пхеньяном два пуска баллистических ракет являются частью испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом сообщили 11 марта в министерстве обороны РК, комментируя ракетные запуски, проведённые в Северной Корее 27 февраля и 5 марта. Как полагают, испытывалась МБР «Хвасон-17», которая была впервые представлена 10 октября 2020 года на военном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи. Предполагается, что испытания, о которых Север сообщил как о подготовке к запуску разведывательного спутника, на самом деле были направлены на проверку характеристик ракеты. Ранее предполагалось, что Север запустил баллистические ракеты средней дальности. РК совместно с другими странами ООН осудила провокационные действия Пхеньяна, дестабилизирующие ситуацию на Корейском полуострове.