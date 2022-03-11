За последние 10 лет товарооборот между РК и США вырос на 67,8%

За последние 10 лет южнокорейско-американский товарооборот увеличился на 67,8%, со 100 млрд долларов в 2011 году до 169 млрд 100 млн долларов в 2021 году. Об этом говорится в докладе Корейской ассоциации международной торговли, опубликованном 11 марта по случаю исполняющейся в этом году десятой годовщины заключения соглашения о свободной торговле (FTA) между РК и США. В документе говорится, что РК за 10 лет сумела увеличить объём экспорта в США с 11 млрд 600 млн долларов до 22 млрд 700 млн долларов. Во многом это удалось сделать за счёт наращивания поставок автомобилей, автозапчастей, нефтепродуктов, холодильников, аккумуляторов и синтетической смолы. Кроме того, в настоящий момент США являются главным инвестором в южнокорейскую экономику и одновременно крупнейшим инвестиционным направлением южнокорейских компаний. На долю американского капитала приходится 22,3% прямых иностранных инвестиций в РК, а на рынок США - 25,2% южнокорейских инвестиций за рубежом.