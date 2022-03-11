10 марта в РК около 283 тыс. новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 марта в стране подтверждены 282.987 новых случаев COVID-19. Число заболевших опустилось ниже отметки в 300 тыс., которая держалась два дня. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 5 млн 800 тыс. человек. Эксперты прогнозировали, что к середине марта будет достигнут пик распространения коронавируса, который составит за сутки примерно 350 тыс. человек. Однако эпидемическая ситуация ухудшается гораздо более быстрыми темпами. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 1.116 человек. Используются 61,5% коек в палатах интенсивной терапии, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. 1.318.051 пациент получает лечение в домашних условиях. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 229 человек. Это рекордный суточный показатель с начала пандемии. Общее число умерших от коронавируса и его последствий – 9.875 человек. Коэффициент смертности составляет 0,17%.