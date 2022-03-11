Избранный президент РК уверен в развитии отношений с Китаем

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль приступает к работе в сфере внешней политики и безопасности. 11 марта он встретился с послом Китая в РК Син Хаймином. Юн Сок Ёль выразил уверенность в успешном развитии отношений между Сеулом и Пекином, назвав Китай крупнейшим торговым партнёром РК. Посол отметил, что РК является третьим по величине торговым партнёром Китая, но в ближайшем будущем может занять второе место. Он заявил, что две страны являются «соседями, которых нельзя разделить». Посол передал поздравления председателя КНР Си Цзиньпина, который подчеркнул, что РК и КНР являются важными партнёрами. В первой половине дня избранный президент РК провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который поздравил Юн Сок Ёля с победой на выборах, выразив желание развивать сотрудничество ради улучшения двусторонних отношений. Кисида стал вторым иностранным главой государства после Джо Байдена, с которым Юн Сок Ёль поговорил по телефону.