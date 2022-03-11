Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Начинается формирование комиссии по приёму президентских полномочий

Write: 2022-03-11 15:16:11Update: 2022-03-11 15:47:52

Начинается формирование комиссии по приёму президентских полномочий

Photo : YONHAP News

Избранный президент РК  Юн Сок Ёль планирует ускорить  формирование комиссии по приёму президентских полномочий. Часто кандидаты в президенты формируют предварительный состав данного органа заблаговременно. Юн Сок Ёль ранее заявлял, что не успел это сделать по ряду причин. Председателем комиссии может быть назначен лидер Народной партии Ан Чхоль Су, который отказался от участия в выборах в пользу Юн Сок Ёля. Тогда стороны договорились тесно сотрудничать в случае победы Юн Сок Ёля на выборах, в том числе, с этапа формирования комиссии. Главой президентской администрации, который будет заниматься формированием данного органа, назначен депутат Чан Чжэ Вон, который считается ближайшим сторонником Юн Сок Ёля. Официальным представителем нового президента стала депутат Ким Ын Хе, которая возглавляла отдел внешних связей предвыборного штаба. Также стало известно, что при комиссии будет создан комитет по вопросам укрепления единства народа. Планируется формирование временного органа, который займётся переносом рабочего кабинета президента в центральный правительственный комплекс. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >