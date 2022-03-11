Начинается формирование комиссии по приёму президентских полномочий

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Избранный президент РК Юн Сок Ёль планирует ускорить формирование комиссии по приёму президентских полномочий. Часто кандидаты в президенты формируют предварительный состав данного органа заблаговременно. Юн Сок Ёль ранее заявлял, что не успел это сделать по ряду причин. Председателем комиссии может быть назначен лидер Народной партии Ан Чхоль Су, который отказался от участия в выборах в пользу Юн Сок Ёля. Тогда стороны договорились тесно сотрудничать в случае победы Юн Сок Ёля на выборах, в том числе, с этапа формирования комиссии. Главой президентской администрации, который будет заниматься формированием данного органа, назначен депутат Чан Чжэ Вон, который считается ближайшим сторонником Юн Сок Ёля. Официальным представителем нового президента стала депутат Ким Ын Хе, которая возглавляла отдел внешних связей предвыборного штаба. Также стало известно, что при комиссии будет создан комитет по вопросам укрепления единства народа. Планируется формирование временного органа, который займётся переносом рабочего кабинета президента в центральный правительственный комплекс.