Японские СМИ надеются на улучшение отношений между Сеулом и Токио

Крупные японские СМИ связывают с победой Юн Сок Ёля на президентских выборах возможность улучшения отношений Сеула и Токио. 11 марта издание «Нихон кэйдзай» опубликовало статью под заголовком «Смена власти в РК – начало пересмотра внешней политики». В ней выражается надежда на то, что администрация Юн Сок Ёля стабилизирует отношения между двумя странами, охладевшие при правительстве Мун Чжэ Ина. Подчёркивается важность реализации высказываний Юн Сок Ёля о том, что важнее прошлого является поиск путей развития отношений, которые будут отвечать интересам двух стран. Также озвучен призыв и к японскому правительству о возобновлении политики разрешения споров с РК через диалог. Другое крупное издание «Майнити симбун» указывает, что в вопросе укрепления сотрудничества РК, США и Японии в разрешении северокорейской проблемы обязательным условием является улучшение отношений Сеула и Токио. Также указывается, что пока рано говорить об улучшении двусторонних отношений, охладевших из-за таких проблем как споры о сексуальном рабстве в японской армии в период Второй мировой войны и внесении в Список всемирного наследия ЮНЕСКО японской шахты Садо, где применялся принудительный труд корейцев. Однако необходимо продолжать усилия для налаживания диалога, - подчёркивает издание. Надежды на улучшение отношений РК и Японии возлагает и газета «Ёмиури симбун», отмечая, что смену власти в РК можно рассматривать как возможность укрепления сотрудничества в интересах безопасности в Восточной Азии.