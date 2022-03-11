Расходы корейцев на дополнительное образование детей достигли рекорда

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В прошлом году расходы южнокорейцев на дополнительное образование детей, обучающихся в школах всей ступеней, достигли рекорда. По данным министерства образования и Национального статистического управления, представленным 11 марта, показатель составил 23,4 трлн вон (18 млрд 967 млн долларов), что на 21% больше, чем в предыдущем году. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2009 году – 21 трлн 600 млрд вон. Таким образом, соответствующие расходы, сократившиеся в 2020 году, вновь начали расти. На одного школьника приходится в среднем 297 долларов в месяц. Наибольший рост отмечен среди учеников школ младшей ступени – 39,4%. Выяснилось, что внешкольные занятия в частных учебных заведениях посещают 75,5% школьников. В среднем на это уходит около 7 часов в неделю. В министерстве образования такой рост связывают с увеличением доли вакцинированных среди населения. Разница в объёмах соответствующих расходов между семьями с низкими и высокими доходами составила 5,1 раза. Этот показатель остался без изменений. Власти намерены расширить в этом году школьные образовательные программы.