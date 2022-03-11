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Политика

Председателем комиссии по приёму президентских полномочий назначен Ан Чхоль Су

Write: 2022-03-14 10:26:13Update: 2022-03-14 10:31:47

Председателем комиссии по приёму президентских полномочий назначен Ан Чхоль Су

Photo : KBS News

Председателем комиссии по приёму президентских полномочий, которая представит дорожную карту политики администрации избранного президента Юн Сок Ёля, назначен лидер Народной партии Ан Чхоль Су. До президентских выборов два политика объявили об объединении своих кандидатур, договорившись о совместном формировании правительства в случае победы Юн Сок Ёля. Избранный президент объяснил данное назначение «разделением единых ценностей и философии». Заместителем председателя комиссии назначен депутат  Национального собрания Квон Ён Сэ, возглавлявший предвыборный штаб партии Сила народа. Пост председателя комитета по вопросам планирования занял бывший губернатор провинции Чечжудо Вон Хи Рён. Комиссия по приёму президентских полномочий состоит из семи отделов, одного комитета и двух спецкомитетов. Она должна приступить к работе 21 марта. 
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